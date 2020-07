Borgerrettsikonet John Lewis er død

– Han elsket landet sitt så høyt at han risikerte sitt liv og sitt blod sånn at det kanskje kunne leve opp til sitt løfte, sier tidligere president Barack Obama.

Lewis, som ble banket opp av politiet i Alabama i 1965 og siden ble en innflytelsesrik kongressrepresentant, døde fredag, 80 år gammel.

Lewis opplyste i desember i fjor at han hadde fremskreden kreft i bukspyttkjertelen.

– Hver eneste dag av John Lewis' liv var viet til å bringe frihet og rettferdighet til alle, skriver Nancy Pelosi i sin hyllest av hans moralske lederskap.

Blodig søndag

Demokratenes leder i Representantenes hus kaller ham «Kongressens samvittighet» og en av de største heltene i amerikansk historie.

I sine unge år var Lewis en av forgrunnsfigurene i borgerrettskampen i Sørstatene og den yngste av de legendariske seks aktivistene som ble ledet av Martin Luther King. Han var den siste gjenlevende av de seks.

Lewis ble nesten drept da han ble banket opp av politiet den såkalte Blodige søndagen i Selma i Alabama.

Talte før King

Han var sammen med King også under den store marsjen i Washington i 1963, da han som 23-åring talte rett før King holdt sin berømte «I Had a Dream»-tale.

På 80-tallet gikk han inn i politikken for alvor, og i 1986 ble han valgt inn i Kongressen fra Atlanta i delstaten Georgia. Han ble etter hvert en av lederne i Demokratenes partigruppe og skulle gjenvelges igjen til høsten etter over 30 år i Kongressen.

Tvist med Trump

– En pioner av en borgerrettighetsleder som satte sitt liv på spill for å kjempe mot rasisme, fremme like rettigheter og bringe vår nasjon nærmere dens grunnleggende prinsipper, sier Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Lewis nektet å være med på innvielsen av Donald Trump som president fordi han mente han var ulovlig valgt på grunn av russisk innblanding, hvilket Trump reagerte kraftig på.

Da Trump senere uttalte seg om «shithole countries», konkluderte Lewis med at Trump rett og slett var rasist. Trump kalte i sin tur Lewis' kongressdistrikt for «fryktelig».

Det hvite hus kondolerer

Dagen etter Lewis' død, kom også kondolansen fra Det hvite hus, der det ble flagget på halv stang.

– Trist å høre nyhetene om borgerrettshelten John Lewis' bortgang. Melania og jeg sender våre bønner til ham og hans familie, tvitrer president Trump.

Det hvite hus kunngjorde at det også skal flagges på halv stang ved andre offentlige bygninger og ambassader lørdag.

Pågrepet 40 ganger

Tidligere president Bill Clinton og tidligere utenriksminister Hillary Clinton hyller Lewis som en «kjempe» som ble «nasjonens samvittighet».

Til sine siste dager var Lewis en dedikert forkjemper for borgerrettighetene, og han fortalte en gang at han var blitt arrestert 40 ganger på 60-tallet og ytterligere fem ganger som kongressmann.

Ikkevoldelig protest

Gjennom alle sine år i Washington fortsatte Lewis å fremme ikkevoldelige protestmidler. I 2011 fikk han presidentens frihetsmedalje, landets øverste sivile utmerkelse, av president Obama.

– Mot slutten av sitt liv ble han en slags levende samvittighet for USA når det gjaldt spørsmål om rasediskriminering og minoriteters rettigheter, forteller Dag Blanck, professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala-universitetet, til nyhetsbyrået TT.

I 2013 ble Lewis pågrepet under en demonstrasjon i Washington for innvandringsreform. Han sa at han gjerne kunne la seg arrestere igjen hvis det kunne hjelpe å gjenforene familier som var separert av Trump på grensa.

Marsjordrer

Obama forteller at han snakket med Lewis etter et digitalt folkemøte med en gruppe aktivister i kjølvannet av George Floyds død. Lewis kunne ikke ha vært stoltere av innsatsen til «en ny generasjon som sto opp for frihet og likhet», ifølge Obama.

– Ikke mange av oss får leve for å se vår egen arv gi uttrykk på en så meningsfull, bemerkelsesverdig måte. John Lewis fikk det, sier Obama i en uttalelse.

– Og takket være ham har vi nå alle våre marsjordrer – om å fortsette å tro på muligheten for å gjenskape dette landet som vi elsker, inntil det lever opp til sine løfter, fortsetter Obama.

Black Lives Matter-støtte

Lewis gjorde sin siste offentlige opptreden i juni i Washington under protestbølgen som brøt ut etter George Floyds død. Da tok han følge med hovedstadens ordfører Muriel Bowser til plassen nær Det hvite hus som ble oppkalt etter Black Lives Matter-bevegelsen.

Borgerrettighetsorganisasjonen NAACP uttrykker dyp sorg over Lewis' bortgang.

– Hans livslange misjon for rettferdighet, likestilling og fred har etterlatt seg et permanent avtrykk på vår nasjon og verden, sier organisasjonen på Twitter.

Lewis' kone gjennom fire tiår, Lilian Miles, døde i 2012. De hadde én sønn, John Miles Lewis.