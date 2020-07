Protester mot at agenter arresterer demonstranter i Portland

– Det som skjer i Portland, burde uroe alle i USA. Vanligvis når vi ser at folk i umerkede biler griper fatt i folk på åpen gate, kaller vi det en kidnapping, sier Jann Carson i borgerrettsorganisasjonen ACLU.

Minst siden 14. juli har føderale agenter kjørt rundt i Portland og arrestert demonstranter og andre uten noen forklaring.

President Donald Trump sendte agentene, som gjerne går i militære uniformer uten navn og kjører i umerkede biler, for å slå ned på demonstrasjoner hver natt utenfor tinghuset og andre offentlige bygninger, uten at noen av statens myndigheter har bedt om det.

Både ordfører Ted Wheeler i Portland og Oregons guvernør Kate Brown protesterer mot agentene og ber Trump hente dem ut igjen.

Browns talsmann Charles Boyle sier at det er en alvorlig sak å arrestere folk uten gyldig grunn, mens Carson i ACLU sier at praksisen er klart i strid med grunnloven.

Demonstrasjonene mot rasisme og politivold etter at George Floyd døde i politiets varetekt, har pågått Portland og ellers i USA i seks uker.

De føderale agentene som er sendt til Portland, kommer fra toll- og grensepolitiet og departementet for innenlandsk sikkerhet, og politi i militære uniformer deltar også.

Brown mener at tiltaket er iverksatt av Trump for å avlede oppmerksomheten fra hans mislykkede håndtering av koronaviruset, mens senator Ron Wyden mener at Trump søker konfrontasjon for å tekkes høyreorienterte medier.