New York fortsetter forsiktig gjenåpning

Mens epidemien skyter fart i Sørstatene og vest i USA, der republikanske guvernører gjenåpnet for tidlig, sa guvernør Andrew Cuomo fredag at byen kan innlede en modifisert versjon av fjerde fase av gjenåpningen, litt etter resten av delstaten.

Men han gjorde det klart at framgangen fortsatt er skjør fordi antall smittede øker i resten av landet.

Fra neste uke vil det igjen bli tillatt å filme i gatene, dyrehager og botaniske hager kan åpnes for et redusert antall besøkende, og profesjonelle sportsklubber kan spille kamper for tomme tribuner.

Besøkende kan også reise ut til øya der Frihetsgudinnen står, men ikke gå opp i selve statuen.

Men fortsatt skal kjøpesentre, museer og innendørsservering på restauranter være stengt i storbyen.

Etter å ha vært først og hardest rammet av alle amerikanske delstater i begynnelsen av koronaepidemien innledet byen gjenåpningen i flere faser 8. juni.

Fredag ble det registrert 776 nye smittetilfeller og 10 dødsfall i delstaten. Hittil under epidemien er 25.000 mennesker døde, de aller fleste i New York City, og de fleste i mars – mai. For å bremse epidemien stengte byen fullstendig ned i mange uker.