Frustrasjonen øker mot «veto-klubben» i FN

Norge ble i juni valgt inn i FNs sikkerhetsråd sammen med Kenya, India, Mexico og Irland til de ti roterende setene.

Kort tid etter gikk India ut med sin mening om at Sikkerhetsrådet er modent for reform. FNs mektigste organ består av 15 medlemmer, hvorav fem er permanente og har vetomakt. Det vil si at de kan stoppe alle beslutninger Sikkerhetsrådet er i ferd med å ta.

Fram til omtrent 1980 var Sovjetunionen notorisk kjent for å legge ned veto mot det meste som gikk imot deres interesser. Deres FN-ambassadør Andrej Gromyko fikk tilnavnet «Mr. Nyet» (Mr. Nei, red.anm.). Mellom 1970 og 1991 overtok USA «ledertrøya», stort sett på grunn av forslag som var kritiske mot Sør-Vietnam og Israel.

(Saken fortsetter under bildet)

USAs utenriksminister Stettinus (f.v.) og Andrej Gromyko (midten bak), som skulle bli sovjetisk FN-ambassadør, med utenriksminister Vjatsjeslav Molotov til høyre for ham og en offiser. Her står de på Jalta og ser på den ankommende flyet til USAs president F.D. Roosevelt. Foto: U.S. National Archives and Records Administration

Siden 2007 har Russland og Kina lagt ned veto mot det meste som har med Syria å gjøre. Først fire år etter at borgerkrigen brøt ut i 2012, kom den første resolusjonen om våpenhvile.

– Sikkerhetsrådets nåværende struktur reflekterer ikke lenger geopolitiske realiteter i det 21. århundre, og bør snarest mulig reformeres, sier Indias FN-ambassadør T.S. Tirimurti, til Press Trust of India.

– Vi kommer til å intensivere vårt engasjement med alle gruppene som ønsker reform, som G4, den afrikanske gruppen, L69-gruppen av utviklingsland, den afrikanske komiteen C10, og utforske mulighetene for å drive diskusjonene framover, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Berømt bilde fra beleiringen av Sør-Damaskus i Syria i 2014, mens «verden så på». Foto: Handout / Reuters

Søreide: – Vil ha reform, men mulighetene er små



Den norske utenriksministeren, Ine Marie Eriksen Søreide, som feiret at Norge ble valgt inn i Sikkerhetsrådet for andre gang siden 2000, er enig i at Sikkerhetsrådet trenger en reform.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) synes Sikkerhetsrådet trenger en reform. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NTB scanpix

– Mener UD Sikkerhetsrådet må endre på maktbalansen for å øke eller bevare sin legitimitet? Kommer dere til å støtte et slikt forslag, som det antakelig vil bli lagt fram av India?

– Norge arbeider for et mer representativt Sikkerhetsråd, som reflekterer dagens globale maktforhold bedre. Vi ønsker økt representasjon av utviklingsland i form av både faste og valgte seter, inkludert for de afrikanske landene, sier hun til ABC Nyheter.

– Mulighetene for slik reform er likevel små, så lenge Sikkerhetsrådets faste medlemmer og et tilstrekkelig antall av FNs medlemsland ikke ser seg tjent med endring, sier utenriksminister Søreide.

Hun sier at reform av Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder er viktig.

– Norge støtter tiltak for økt åpenhet og involvering av ikke-medlemmer i Sikkerhetsrådets arbeid. Vi støtter også initiativer for at de faste medlemmene skal avstå fra veto som blokkerer beslutninger for å avverge eller stanse folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, sier Søreide.

Saken fortsetter under bildet

Grafen viser hvor ofte og når de permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet har brukt sin vetomakt. Foto: norm77 / Polemarchus / Public Domain

India, Brasil, Japan og Tyskland



De fem permanente medlemmene er «seierherrene» fra annen verdenskrig - USA, Storbritannia, Kina, Frankrike, Russland, slik det står i kapittel 5 i FN-traktaten. Da Sikkerhetsrådet ble til i 1945, var USA den eneste atommakten, men Sovjetunionens og de andre lands programmer fulgte hakk i hæl.

Sovjetunionen ble atommakt i 1949. Storbritannia ble det i 1952, Frankrike 1960 og Kina i 1962.

Rådet var aldri ment å være demokratisk, men heller effektivt, basert på realpolitikk.

Imidlertid har verden endret seg siden 1945. Frankrike har gitt opp sine kolonier. Det britiske imperiet, som en gang utgjorde 20 prosent av verdens befolkning, finnes heller ikke mer. Sovjetunionen og Warszawapakten ble oppløst. Derfor er maktstrukturene i verden blitt annerledes.

Saken fortsetter under bildet

Utdrag fra en britisk lærebok, 1910. Det britiske imperiet har noen ganger blitt kalt «Imperiet der solen aldri går ned». Foto: Arthur Mee, 1910 / The Childrens' Encyclopaedia. Vol. 2

Indias bruttonasjonalprodukt er nå like stor som de faste medlemmene Storbritannia og Frankrike sitt, og vil fortsette å øke.

Brasils BNP er større enn Russland sitt, følgestaten til Sovjetunionen.

Tyskland har alltid overgått både India, Storbritannia og Frankrike, men som «taperen» fra krigen, var det utenkelig å gi landet plass, dessuten var landet okkupert og delt opp.

Japans «økonomiske mirakel» har dyttet landet forbi alle sammen på 80-tallet, og ligger kun bak Kina. Japan er også den nest største bidragsyteren til FN, Tyskland den fjerde største.

Hvorfor skal ikke India, Brasil, Japan og Tyskland ha en fast plass?

G4

Derfor er det ikke overraskende at det er nettopp de såkalte G4 -India, Brasil, Japan og Tyskland, som trykker mest på for en reform, og få faste plasser i Sikkerhetsrådet, helst med vetomakt. Denne ideen støttes av Storbritannia, Frankrike og til dels Russland - men ikke av Kina og USA, og heller ikke av deres regionale rivaler - for eksempel vil Pakistan absolutt ikke ha India med vetomakt. Kina liker ikke å ha et mektig Japan i Sikkerhetsrådet, og heller ikke India, som de fortsatt har uavklarte grensestrider med.

Land (* vetomakt)

BNP (billioner USD)

Folketall

(prosent av verdens befolkning) FN-bidrag (prosent)

Atommakt

Forsvars-budsjett (milliarder USD)

Atom-stridshoder USA* 19,49 4,4

22

1945

732

6970 Kina*

12,23

18,8

7,9

1964

261

260

Japan

4,87

1,7

9,7

Nei

48

-

Tyskland

3,69

1,1

6,4

Nei

49

-

Storbritannia* 2,63

0,9

4,5

1952

49

215

Frankrike*

2,58

0,9

4,9

1960

50

300

India 2,58

17,7

0,74

1974

71

150

Brasil 2,06

2,8

2,94

1970 til 1990

27

-

Russland*

1,53

2,0

3,09

1949

65

7300



Kilder: FN, IISS, SIPRI

Tyrkia har uttalt at Sikkerhetsrådet bør ha et medlem med muslimsk majoritet - imidlertid kan dette også åpne døren for andre religioner, hvis religion skal tas med i betraktning.

Dette er bare noen av synspunktene og kravene rundt temaet. En mulig løsning er å utvide antall roterende seter, men frykten er at det vil «vanne ut» Sikkerhetsrådet. Dessuten har Brasil og India blitt valgt inn i Sikkerhetsrådet flere ganger, og USA og FNs humanitære organer har klaget på at ingen av dem har imponert når det gjelder å fremme fred og menneskerettigheter.

Andre ting går på at det bør være mer åpenhet rundt diskusjonene i Sikkerhetsrådet.

Saken fortsetter under bildet

Norges FN-ambassadør Mona Juul vil snart ta plass rundt det runde bordet i Sikkerhetsrådet de neste to årene. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Afrikanske land bidrar med flest tropper



I tillegg finnes L69 -gruppen av u-land og C-10 gruppen av de største afrikanske landene. De peker på at ingen afrikanske land er representert blant de faste medlemmene. Der er Nigeria aktuell, med et folketall på størrelse med Brasil.

Flere afrikanske land har bidratt med 90 prosent av troppene til FNs fredsbevarende styrker de siste årene, blant annet fordi det oppfattes som for dyrt og politisk betent for vestlige land. Det gjør at stormaktene heller kompenserer de fattige bidragslandene med diverse goder. De største bidragsyterne er Etiopia, Rwanda og Bangladesh, med over 6500 tropper hver.

Ironisk nok er det i Afrika FNs fredsbevarende styrker har hatt mest suksess - steder som ikke er så politisk viktige for de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet. Av den grunn har terskelen for å ta beslutninger vært lavere.

Med 7500 tropper, er Etiopia suverent den største bidragsyteren til FN i militært personnell. Foto: JC McIlwaine / UN Photo

Vanskelige forhandlinger



Forhandlingene har pågått i over ti år uten særlig fremgang. Den 25. juni 2019 bestemte FNs generalforsamling at diskusjonene skal fortsette. Da uttrykte mange land stor frustrasjon over manglende fremgang.

For å endre sammensetningen av Sikkerhetsrådet, må FNs generalforsamlingen godkjenne planen med to tredjedels flertall, inkludert alle fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Forrige gang det kom en reform var i 1965. Da ble de seks roterende plassene økt til ti.