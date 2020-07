Tredje henrettelse i USA på under en uke

Etter nesten 20 års opphold begynte de føderale myndighetene denne uka igjen å fullbyrde dødsdommer.

Dustin Honken ble fredag henrettet med giftsprøyte i det føderale fengselet i Terre Haute i Indiana.

Honken har sittet på dødscelle siden 2005. Han sluttet på kjemistudiene for å produsere metamfatamin og ble dømt for å ha drept nøkkelvitner for å hindre dem i å vitne mot ham i retten.

Han er den første personen siden 1963 som henrettes etter å ha blitt dømt til døden i delstaten Iowa. Iowa sluttet å bruke dødsstraff i 1965, men Honken kunne dømmes til døden ettersom han ble stilt for en føderal domstol.