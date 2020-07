Men undersøkelsen viser også at det kan medføre skader hvis det blir gitt for tidlig. Studien ble publisert i New England Journal of Medicine fredag, en måned etter at de foreløpige resultatene ble kunngjort og Storbritannia tok i bruk deksametason i behandlingen av covid-19.

I alt 2.104 innlagte pasienter ble gitt daglige doser på seks milligram over en periode på 10 dager, mens 4.321 pasienter fikk vanlig behandling. Dødsraten ble så beregnet etter 28 dager.

Blant pasienter med respirator var dødsandelen på 29,3 prosent for dem som fikk deksametason, mens den for de øvrige var 41,4 prosent.

I Norge er legemiddelet blitt tatt i bruk i behandling av de aller sykeste intensivpasientene etter at de første resultatene ble presentert 16. juni.

Legemiddelverket har satt preparatet, som er et betennelsesdempende steroid, på meldepliktslisten, hvilket betyr at det ikke kan eksporteres fra Norge uten helsemyndighetenes godkjennelse. Dette er gjort for å sikre tilgang på deksametason i Norge, skriver sykepleien.no.

Den britiske studien viser at pasienter som fikk oksygen, fikk mindre virkning. Blant dem som fikk deksametason, gikk dødeligheten ned med 23,3 prosent, mens for dem uten tilførsel av oksygen, var tallet 26,2 prosent.