WHO: Covid-19-utbruddet flater ut i Brasil

Landet bør bruke pustehullet til å sette i verk strenge tiltak mot smittespredning, sa WHOs krisesjef Michael Ryan fredag.

Han la til at det overhodet ikke er noen garanti for at smitten vil falle av seg selv, og at det nå en stor mulighet for myndighetene i Brasil til å slå ned smitteomfanget.

Brasil har over to millioner smittede og nesten 77.000 dødsfall. Bare USA kan framvise verre tall.

Tusen hver dag

Siden slutten av mai, da Brasil fikk sitt første coronatilfelle, har landet opplevd et gjennomsnittlig daglig dødstall på rundt 1.000 mennesker opp til nivå som ennå ikke har begynt å avta.

Selv om tilfellene begynner å flate ut, sågar kanskje faller noe, i de største og hardest rammede byene, når viruset samtidig nye høyder flere steder i Latin-Amerikas største land.

Ekspertene skylder på president Jair Bolsonaros gjentatte forsøk på å snakke ned virusets dødelige egenskaper kombinert med mangel på statlig koordinering av innsats. Byer og delstater har reagert svært ulikt på helsefaren, og mange steder blir samfunnslivet gjenåpnet uten at viruset er under kontroll.

Strid

En midlertidig helseminister uten erfaring med smittevern leder myndighetenes innsats, mens presidenten selv er smittet etter stadig å ha oversett råd om sosial distanse og munnbind.

Tidligere helseminister Luiz Henrique Mandetta sier at folk er blitt likegyldige etter all striden rundt presidenten og smittepolitikken.

– Når du sier til noen at det i går var 1.300 dødsfall, så svarer folk: Ja vel, ok, det har i hvert fall ikke gått opp, sier Mandetta.