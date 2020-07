Florida er virusets nye episenter – skolene skal likevel gjenåpne

På samme dagen som at Florida nådde ny smitterekord, strømmet besøkende til delstatens gjenåpnede fornøyelsesparker. Delstaten som satset for fullt på Trumps epidemiplan, har nå forbigått de tidligere rekordene satt av New York og California.

Delstaten med i overkant av 21 millioner innbyggere har 316.000 bekreftede smittetilfeller og 4676 dødsfall.

– Miami er nå pandemiens episenter. Det vi så i Wuhan for et halvt år siden skjer her nå, sier smittevernekspert ved Universitetet i Miami, Lilian Abbo, til CNN.

Les også: Nye coronarekorder i Florida: – Før noen får en seng i intensivenheten, må noen andre dø

Tross stadig økende tilfeller av smitte skal skolene gjenåpne som planlagt. Foreldre er bekymret for situasjonen.

– Dette er ikke en sjanse jeg er villig til å ta, sier Ivette Garcia. Sønnen hennes skal etter planen begynne på skolen igjen i august.

Floridas guvernør Ron DeSantis ønsker å åpne skolene, men er villig til å la foreldre holde barna sine hjemme.

– Jeg vet at foreldre kjenner på en angstfølelse. Det må være åpent for at de som ønsker at barna skal hjemmeskoleres får gjøre det, sa DeSantis under en pressekonferanse torsdag.

Les også: Florida med dagsrekord i antall coronadødsfall

Trump-administrasjonen vil ha full åpning av skolene i USA til høsten, til tross advarseler om at det kan medføre økt smittespredning.

Se også: Florida-guvernørens pressekonferanse avbrutt: – Dere lyver til folket: