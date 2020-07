Ny studie viser at Storbritannia har overvurdert coronadødstall

Studien ble publisert av Centre for Evidence-Based Medicine torsdag. I artikkelen heter det at Public Health England (PHE) lager sin statistikk gjennom ganske enkelt å sjekke om alle som har testet positivt for coronaviruset, fortsatt er i live. Dermed blir ingen i England formelt sett friskmeldt – og til slutt vil alle 292.000 som har hatt viruset, til slutt regnet som coronadødsfall.

– En pasient som har testet positivt, men er blitt behandlet og utskrevet fra sykehus, regnes fortsatt som et coronadødsfall selv om de fikk hjerteinfarkt eller ble påkjørt av en buss tre måneder senere, skriver artikkelforfatterne.

De ber om at den misvisende tellemåten endres. Storbritannia har ifølge offisielle tall hatt 45.000 dødsfall i forbindelse med coronaviruset, som er det tredje høyeste tallet i verden.