Sør-Korea lar ikke avhoppere sende pamfletter til Nord-Korea

Tillatelsene ble trukket etter kraftige nordkoreanske reaksjoner, deriblant sprengningen av et samarbeidskontor nær grensa. Det blir ikke ulovlig å sende pamflettene over grensa, men det blir langt vanskeligere for de to gruppene å samle inn penger.

Pamflettene ble sendt over grensa med ballonger, eller i vannløp som flaskepost. Tidligere ble slike pamfletter sendt over grensa av begge parter med jevne mellomrom, men under et toppmøte i 2018 ble landene enige om å slutte med denne typen propagandaaktivitet.

Human Rights Watch fordømmer sørkoreanske myndigheters tilbaketrekking av tillatelsene, og mener landet heller bør kreve at Nord-Korea respekterer ytringsfriheten.