Georgias guvernør saksøker ordfører for munnbindpåbud

Kemp hevder at ordfører Keisha Lance Bottoms ikke har myndighet til å kreve strengere helsetiltak enn delstaten, som oppfordrer til bruk av munnbind, men ikke krever det.

Kemp sier han går til sak på vegne av Atlantas forretningsmenn og hardtarbeidende ansatte som strever for å overleve.

– Jeg nekter å sitte her og se på at en katastrofal politikk truer livet og levebrødet til våre borgere, sa han og la til at tiltakene til Bottoms, som selv er koronasmittet, setter Atlantas økonomi i fare.

Georgia er en av USAs hardest rammede delstater, med over 131.000 koronasmittede og 3.105 dødsfall. 2.800 mennesker er innlagt på sykehus, og 84 prosent av intensivsengene er opptatt.

Kemp går til sak dagen etter at han gjentok ordren om å hindre Atlanta og minst 14 andre fylker i å påby bruk av munnbind innendørs på offentlig sted. Bottoms og flere andre svarte at de ikke vil adlyde ordren, og at påbudet om bruk av munnbind ikke skal endres.

En rekke andre delstater, blant dem California, Alabama, Texas og Colorado, har innført påbud om bruk av munnbind innendørs på offentlig sted.