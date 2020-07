Ola-Conny: – Jeg hadde dødsangst

– Noen ganger hadde jeg litt dødsangst, men innerst inne visste jeg at det ikke ville påvirke meg. Jeg tenkte at jeg skulle holde avstand, og at jeg skulle gjøre alt for å holde meg frisk.

Det forteller Ola-Conny Wallgren (56), kjent fra TV-serien «Ullared», i et nytt intervju med svenske Aftonbladet.

Wallgren var også med i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» i 2019.

Populariteten hans har vært en medvirkende faktor til frykten han har hatt for å bli smittet, for han får ofte henvendelser fra kunder som vil ta bilder med ham mens han er på jobb. Da må han si fra:

– Jeg sier at det er coronatider, og at de må forstå at de skal holde avstand. Det føles litt rart, en sånn er det. Det respekterer de , forteller 56-åringen til Aftonbladet.

Ullared har blitt kritisert for å være for tettpakket under coronakrisen. Expressen forteller om enorme folkemengder i kjøpesenteret til tross for den pågående pandemien.

– Umulig å holde avstand , fortalte kunde Alexandra Månsson Börjesson til avisa.

Senterleder ved Ullared, Boris Lennerhov, fortalte til ABC Nyheter i mars at varehuset tapte flere millioner kroner i måneden - delvis på grunn av manglende nordmenn på senteret.

– Det blir sånn når land stenger grensene. Vi får bare håpe at det snur snart, men det tar sikkert en måned eller to før det blir bedre, fortalte Gekås den gang.

Han håpet å få nordmennene tilbake i mai, og hvertfall før sommeren - og la til at «det hadde vært trist om situasjonen ikke hadde forbedret seg innen den tid».

Slik ble det ikke helt. Utenriksdepartementet fraråder reise til Sverige, med unntak av regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne. Ullared ligger i regionen Halland.

Det siste døgnet har 26 personer dødd av corona i Sverige, som øker tallet på coronatilknyttede dødsfall i landet til 5.619 personer.

Les også : Stefan Löfven står på sitt: – Coronastrategien er riktig