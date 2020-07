USA kritiserer EUs innsats for å stanse våpenleveranser til Libya

EUs Operasjon Irini ble satt i gang for å håndheve FNs forbud mot å selge våpen til det nordafrikanske landet. Sist måned førte denne operasjonen til en hendelse til sjøs mellom Frankrike og Tyrkia.

Nå blander en amerikansk toppdiplomat seg inn i den betente striden. David Schenker er Midtøsten-ekspert i amerikansk UD, og han er av den oppfatning at EU kun ser ut til å stanse våpenlaster fra Tyrkia.

Bør sjekke alle

– Hvis de mente alvor, kunne de i det minste gå etter alle parter i konflikten som bryter embargoen. Det er beklagelig slik det er nå. De kunne gjort mye mer, sier Schenker.

Han savner spesielt at EU griper inn overfor Wagnergruppen, en lyssky russisk leiesoldatenhet, som er beskyldt for å støtte den libyske opprøreren Khalifa Haftar.

– Kanskje EU er redd for reaksjoner fra Russland, men hvis de ikke skal spille en mer robust rolle, vil dette dra ut i det uendelige, sier Schenker.

Mange aktører

Tyrkia er den fremste støttespilleren til den FN-støttede nasjonale samlingsregjeringen som i det siste har lyktes på slagmarken i å presse tilbake Haftar. Blant hans tilhengere er land som Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, så de regionale aktørene i Midtøsten spiller på hver sin side i Libya.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu klager over at EU ikke gjøre noe for å stanse andre lands våpenleveranser og trekker fram angivelige franske forsendelser til Haftar. Franske myndigheter avviser dette på det sterkeste, men det er en utbredt oppfatning av Frankrike foretrekker generalen og dermed kommer i klammeri med Tyrkia.

Frankrike reagerte i forrige måned rasende på at et fransk skip på kontrolloppdrag var blitt «låst» på radar av en tyrkisk fregatt, et ledd i en ildgivningsprosedyre.