Britene beskylder «russiske aktører» for forsøk på å manipulere valget i fjor høst

Regjeringen satte i gang en gransking for å finne kilden til lekkasjene som ble publisert på nettstedet Reddit. Dokumentene inneholdt fortrolige detaljer om forhandlingene med USA om en handelsavtale som skulle erstatte EUs indre marked.

Russiske myndigheter avviser blankt påstandene om forsøk på innblanding i valget og at russiske hackere skal ha forsøkt å stjele forskningsresultater om en mulig koronavaksine.

– Vi har ingen opplysninger om hvem som kan ha hacket seg vei inn i legemiddelselskaper og forskningssenter i Storbritannia. Jeg kan bare si at det i hvert fall ikke er Russland. Vi aksepterer ikke slike beskyldninger, heller ikke de siste om innblanding i valget i 2019, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Det britiske opposisjonspartiet Labour sier at lekkasjene beviser en av påstandene under valget om at den konservative regjeringen ville slippe amerikanske selskaper inn i det nasjonale helsevesenet (NHS) som motytelse for en gunstig handelsavtale.

Labours daværende leder, Jeremy Corbyn, avviste oppslag om at hans parti under valgkampen lekket opplysninger om dette og at de hadde fått dem fra russerne. Han kalte det en konspirasjonsteori, men ville ut med hvor Labour hadde fått informasjonen om handelsforhandlingene fra.

Utenriksminister Dominic Raab sa torsdag at regjeringen, etter inngående analyser, satt igjen med en sterk mistanke om forsøk på russisk manipulering.