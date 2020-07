Britisk Syria-farer får reise tilbake til Storbritannia

Den nå 20 år gamle briten var en av tre britiske jenter i skolealder fra Øst-London som i 2015 dro til Syria. Hun dukket senere opp i en flyktningleir og tryglet i intervjuer om å få vende tilbake til Storbritannia.

Britiske myndigheter inndro passet hennes, og tidligere innenriksminister Sajid Javed argumenterte for at hun opprinnelig var fra Bangladesh og kunne dra dit i stedet.

Ifølge torsdagens kjennelse ble hun ikke gitt en god nok sjanse til å forsvare seg, siden hun var i flyktningleiren. Innenriksdepartementet vil anke avgjørelsen, skriver BBC.

Begum har argumentert for at beslutningen om å inndra passet hennes gjorde henne statsløs, ettersom hun ikke har bangladeshisk statsborgerskap.

– Begum er ikke redd for å møte rettsvesenet i Storbritannia, hun ønsker det velkommen. Men å ta fra henne statsborgerskapet uten at hun får sjanse til å forsvare seg, er ikke rettferdig – det er det motsatte, sier advokaten hennes, Daniel Furner, i en uttalelse etter at kjennelsen ble gjort kjent.

Begum bidro til at søkelyset ble rettet mot hundrevis av europeiske kvinner, også norske, som har havnet i samme situasjon etter å ha vært gift med IS-krigere.