Oppblomstring av coronaviruset fører til ny nedstengning i flere land

De ferskeste eksemplene på bølge nummer to er de strenge tiltakene som gjeninnføres i California, i Catalonia i Spania og i den indiske delstaten Bihar.

Den katalanske regjeringen ba onsdag innbyggerne om å holde seg hjemme i og omkring den nordøstlige byen Lerida. Tiltakene omfatter rundt 160.000 mennesker. Folk får gå på jobb, handle mat og medisiner og ta en joggetur. Men lite annet.

– Vi må bryte smittekjeden. Vi må begrense kontakten til å omfatte kun dem vi bor sammen med, sa den regionale helseansvarlige Alba Verges.

I Portugal har det siden 1. juli vært hjemmeliv for 700.000 mennesker i utkanten av Lisboa. I Storbritannia er det lokal nedstengning i Leicester. Masker er obligatorisk i alle butikker og supermarkeder fra 24. juli i hele landet.

U-sving for California

I California tok guvernør Gavin Newsom drastiske grep mandag denne uken. Ny nedstengning for barer, kinoer og inneservering på restauranter. Kirker, treningssenter, frisører, shoppingsenter, bowling og minigolf ble igjen stengt, for å nevne noe. Lokale tiltak ble gjort gjeldende for hele delstaten.

Dødstallene fortsetter å stige i Mexico, som er det fjerde hardest rammede landet i verden, men myndighetene har foreløpig ikke innført nye restriksjoner. I juni startet en gradvis gjenåpning av landet.

I Australia ble nylig fem millioner mennesker i storbyen Melbourne pålagt å holde seg hjemme etter ny oppblomstring. Delstaten Victoria, der Melbourne ligger, har stengt grensene for å beskytte resten av landet.

(Saken fortsetter under videoen)

Se video: California-guvernør: – Viruset kommer ikke til å forsvinne:

Stengt og atter stengt

I Midtøsten er det nedstengning på Vestbredden fra 3. juli. Den ble forlenget søndag på ubestemt tid. Det er også portforbud.

I Israel ble det innført nye tiltak 7. juli som blant annet omfatter barer og treningssentre, og som begrenser ansamlinger på offentlige steder. Men i lokale områder med mye spredning er det strengere tiltak.

I India er den nordlige delstaten Bihar, med en befolkning på 125 millioner mennesker, på vei inn i en periode med nedstengning. Tiltakene starter torsdag og skal vare i to uker.

Storbyene New Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore og Pune er blant dem som har sett en smitteøkning, og mange delstater innførte portforbud i helgen.

Sør-Amerika sliter

Colombia innførte nye restriksjoner for 2,5 millioner innbyggere denne uken, mens i Argentina er hovedstaden Buenos Aires på vei ut av nedstenging.

Land som Brasil, Peru og Chile er nå blant dem som registrerer flest nye smittetilfeller i verden. Brasil er også landet med nest flest smittetilfeller totalt etter USA med nesten to millioner. Over 74.000 personer er døde.

I Venezuela har antallet smittetilfeller passert 10.000, og det er registrert et bekymringsfullt antall nye tilfeller i hovedstaden Caracas. Tirsdag beordret president Nicolás Maduro streng overholdelse av karantenetiltak i byen der nesten alle av de 303 nye smittetilfellene er registrert i løpet av det siste døgnet.

Etter mange år med isolasjon som følge av økonomisk og sosial krise, er de ikke blitt overkjørt av viruset slik som for eksempel Ecuador og Brasil er blitt.