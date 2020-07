De britiske avishusene har på rekke og rad meldt om kutt, og storavisen The Guardian er den foreløpig siste som tar konsekvensen av at leserne går til nettet og at annonseinntektene stuper.

The Guardian er fyrtårnet på venstresiden i britisk avisverden, og mange beklager sterkt at avisen svekkes på denne måten. Samtidig med nyheten om kutt i staben, la ledelsen fram årsregnskapet fra mars 2019 til mars i år, da nedstengningen av Storbritannia så vidt var i gang.

Regnskapet viser at inntektene falt til 223,5 millioner pund, og at bønn om donasjoner og oppfordringer til registrering og tegning av abonnement på langt nær veier opp for svikten i annonser.

The Guardian har til nå ikke krevd betaling på nett som de fleste andre aviser, med begrunnelsen om at nettet bør være åpent for alle.

Avisen tapte over 25 millioner pund (rundt 300 millioner kroner) i samme periode, og sjefredaktør Katharine Viner og toppsjefen i Guardian Media Group, Annette Thomas, sa at coronapandemien har bidratt til å skape en økonomisk situasjon for avisen som ikke er bærekraftig over tid.

Nyheten om The Guardian kommer bare få dager etter at eierselskapet Reach, som utgir Daily Mirror og Daily Express, samt en rekke lokale publikasjoner, kunngjorde at 550 stillinger blir fjernet.