Bestillingene på Airbnb skyter fart igjen

Den 8. juli ble det gjort mer enn én million bestillinger verden over. Det er første gang siden 3. mars og ses som et tegn på at koronarestriksjonene lempes mange steder, skriver Reuters.

De fleste bestillingene gjelder overnattinger før 7. august og en stor del er i nærheten av der overnattingsgjestene bor.

Utleietjenesten måtte i mai permittere hver fjerde ansatt på grunn av ringvirkningene av koronakrisen.