Trump-administrasjonen omgjør krav om undervisning for internasjonale studenter

Administrasjonen sto overfor åtte føderale stevninger og protestaksjoner fra hundrevis av universiteter. Kravet ble 6. juli fremmet av amerikanske immigrasjons- og tollmyndigheter og ville ha fått store konsekvenser for tusener av utenlandske studenter.

De nye reglene krevde at studentene skulle ha undervisning med lærere for å kunne videreføre sin oppholdstillatelse.

Mange var derfor stilt overfor valget mellom å avbryte studiet i USA, hvis de bare fikk nettundervisning ved sitt lærested, eller melde overgang til et annet lærested som hadde undervisning med personlig frammøte.

Beslutning om å oppheve de nye reglene ble kunngjort under en høring i Boston i forbindelse med en føderal stevning, En lokal dommer opplyste at vedtaket fra 6. juli var omgjort og at forholdene for studentene gikk tilbake til det de var.

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, sier at norske studenter i USA nå får forutsigbarhet for sine studier.

– Tiden mellom 6. juli og nå har vært tung for de berørte, sier han.

Også president Hanna Flood i ANSA er glad for mer forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar tid.

– Det gir nok mange litt mer ro til å fokusere på studiene når de vet at de ikke må pakke sakene sine og dra i nærmeste fremtid, sier Flood.