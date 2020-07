Høyesterettsdommer Ginsburg innlagt på sykehus

Ginsburg, som anses å være blant de liberale dommerne i USAs høyesterett, ble innlagt ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore tirsdag etter å ha hatt feber og frysninger.

Hun har gjennomgått flere undersøkelser, og «kommer til å være på sykehus noen dager for å motta intravenøs antibiotikabehandling», opplyser høyesterett.

Ginsburg ble behandlet for kreft i bukspyttkjertelen i fjor sommer og sa i januar at hun var helt fri for kreften.

Som en av fire liberale dommere følges Ginsburgs helsetilstand nøye av Trump-administrasjonen, som ser etter muligheter for å utnevne en ny dommer som kan vippe høyesterett i en mer konservativ retning.

Høyesterettsdommere sitter til de dør eller frivillig går av med pensjon. Ginsburg har tross sin høye alder fortsatt jobben som dommer, høyst klar over at hennes avgang kan endre det juridiske landskapet i USA i lang tid.