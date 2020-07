Verdens befolkning når 8,8 milliarder i 2100

Ved slutten av århundret kommer 183 av 195 land til å falle under nivået som er krevd for å opprettholde befolkningsnivået, når tilstrømmingen av immigranter ikke er regnet med, skriver en internasjonal gruppe forskere i The Lancet.

Studien tegner et bilde av et globalt maktskifte på grunn av sviktende fruktbarhet og en aldrende befolkning.

Mer enn 20 land, inkludert Japan, Spania, Italia, Thailand, Portugal, Sør-Korea og Polen, kommer til å få halvert antall innbyggere.

Kinas folketall er anslått å falle fra dagens 1,4 milliarder til 730 millioner om 80 år.

Afrikanske land sør for Sahara kommer samtidig til å få tredoblet antall innbyggere til om lag tre milliarder mennesker, anslår studien. Nigeria alene spås en økning på nærmere 800 millioner fram mot 2100. Bare India er forventet å øke innbyggertallet mer, med 1,1 milliarder.

– Disse anslagene er godt nytt for miljøet, med mindre press på matproduksjonen og lavere karbonutslipp. I tillegg utgjør de en betydelig økonomisk mulighet for utvalgte land sør for Sahara, sier studiens hovedforfatter Christopher Murray ved University of Washington.