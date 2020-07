Israel med ny dyster smitterekord

Etter å ha fått mye skryt for coronahåndteringen i begynnelsen sliter Israel nå med en ny og kraftig smittebølge. Helsemyndighetene gikk tirsdag ut og bekreftet at de hadde registrert rekordhøye 1.681 nye tilfeller det siste døgnet.

En talsperson for helsemyndighetene sier tirsdag at regjeringen prøver alt de kan for å unngå en ny nedstengning av Israel.

– En landsdekkende nedstengning er uten tvil et verktøy vi absolutt ikke ønsker å bruke, sier Hezi Levi i et intervju på israelsk radio.

Israel har registrert totalt 41.235 coronatilfeller. Landet har i øyeblikket over 21.000 aktive tilfeller, og minst 368 mennesker har dødd som følge av coronasmitte, ifølge israelske helsemyndigheter.