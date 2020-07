Engelske innsjøer trues av «morderplante» –myndighetene ber folk være oppmerksomme

I nordvestlige England ligger Lake District nasjonalpark. Den naturlige faunaen i det ellers godt beskyttede området antas å være 11.000 år gammel. Nå er den under angrep av en fremmed plante.

Planten heter New Zealand pygmyweed, og hører hjemme på nettopp New Zealand. Den har allerede tatt livet av ni plantearter, og nå ber myndighetene badeglade folk om å være oppmerksomme. Folk har nemlig rester av planten på seg når de forlater vannet.

– Når du har vært i vannet, om det er deg, hunden din, padlebåten, eller kanoen din, pass på at du er ren, sier Tom Burditt, daglig leder ved National Trust in the North Lakes.

Arten er ikke farlig for mennesker, men den kan gjøre stor skade på naturen og dyrelivet i området. Lokale myndigheter frykter for det populære Lake District, og ber folk ta grep.

– Pass på at du ikke har noe planter og rusk på deg. Så tørker du deg selv grundig før du bader i noen av de fineste innsjøene i området, sier Burditt.

Myndighetene frykter at en varm sommer vil kunne øke skadeomfanget ytterligere.

