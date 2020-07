Brann i amerikansk marinefartøy ikke slukket

Hundrevis av gaster og brannmannskaper kjemper mot flammene og for å hindre at de antenner 3,7 millioner liter olje som er om bord. Det er to dekk mellom brannen og drivstofflagrene.

Brannen om bord på USS Bonhomme Richard startet søndag morgen lokal tid og er en av de verste skipsbrannene marinen har opplevd i senere år.

Minst 59 personer, inkludert 36 gaster og 23 sivile, har blitt behandlet for mindre skader og for å ha pustet inn røyk. Fem personer får behandling på sykehus.

Det ble utført vedlikeholdsarbeid på fartøyet da brannen oppsto. En talsmann for den amerikanske marinen sier brannslukkingsanlegget om bord var koblet fra da brannen startet.

Store mengder røyk velter innover deler av San Diego, og helsemyndighetene har bedt folk holde seg innendørs dersom de kjenner røyklukt.