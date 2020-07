Koronaviruset sender Singapore inn i resesjon

Det velstående finanssenteret Singapore er hardt rammet av koronapandemien, og med nedgang i to etterfølgende kvartal, er resesjonen et faktum.

Det er første gang på mer enn et tiår at Singapore opplever resesjon.

Den økonomisk veksten falt med 12,6 prosent mellom april og juni sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra handelsdepartementet. Årsaken er de strenge restriksjonene som ble innført for å bekjempe koronaviruset.

Nedgangen tilskrives også «svak ekstern etterspørsel midt i en global økonomisk nedgangsperiode».

Singapore anses som et temperaturmåler for den globale handelen og er svært sensitiv overfor eksterne, økonomiske sjokk. De røde tallene er dermed nok et dystert tegn for verdensøkonomien.