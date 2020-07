Venezuelas oljeminister koronasmittet

– I dag starter jeg isolasjonen etter å ha testet positivt for covid-19, tvitret El Aissami.

Kunngjøringen kom dagen etter at lederen for Venezuelas sosialistparti, Diosdado Cabello, som regnes som president Nicolás Maduros høyre hånd, sa at han er smittet.

Maduro ba fredag alle om å ta forholdsregler, og gjøre det for «liv og helse».

Til sammen 19 ledere i Latin-Amerika er smittet av koronaviruset, inkludert Brasils president Jair Bolsonaro og president Juan Orlando Hernandez i Honduras og midlertidig president Jeanine Añez i Bolivia.