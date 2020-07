Blandede signaler fra Russland om Hagia Sofias omgjøring til moské

Uttalelsen kommer etter at Russlands viseutenriksminister Sergej Versjinin mandag sa at myndighetene anså saken som et internt anliggende.

– Vi jobber ut ifra det faktum at dette er et tyrkisk internt anliggende, som verken vi eller andre burde blande oss i, sa han.

Men mandag kveld sier talsperson for utenriksdepartementet, Maria Zakharova, i en uttalelse at myndighetene beklager Tyrkias beslutning.

Hagia Sofia ble bygget på 500-tallet og har tidligere både vært kirke og moské. I 1934 ble den omgjort til et museum.

Zakharova sier at Hagia Sofias status som museum var et symbol for fred og samhold mellom religioner. Hun omtaler samtidig Hagia Sofia som et hellig sted for hele kristendommen.

Den russisk-ortodokse kirken har tidligere uttalt at Tyrkia velger å ignorere millioner av kristne ved å omgjøre landemerket.

Også Unesco har reagert og sier at det ikke var dialog med dem i forkant av avgjørelsen. Kulturmonumentet ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 1985.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan signerte fredag en bestemmelse som gjenåpner Hagia Sofia for muslimsk bønn etter en rettsavgjørelse som fjernet statusen som museum. Samtidig kunngjorde han at planen er å holde første fredagsbønn i bygget 24. juli.