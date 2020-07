Duda tilkjent seieren i svært jevn polsk valgduell

Utfordrer Rafal Trzaskowski endte med 48,79 prosent av stemmene i den svært jevne andre valgomgangen. Han kapret svært mange av de stemmene som gikk til andre kandidater i den første valgomgangen i juni, men altså ikke nok til å slå Duda.

Dermed går det mot fem nye år ved makten for den sittende presidenten, som har bakgrunn fra regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

Tok seieren litt på forskudd

Duda erklærte seg selv som vinner allerede søndag kveld, selv om avstanden til Trzaskowski var så liten at resultatet kunne snu før tellingen var klar. Valgdeltakelsen var på rekordhøye 67,9 prosent.

– Lenge leve Polen! Å vinne valget med 70 prosents frammøte er virkelig utrolig. Jeg er meget rørt. Takk til alle mine følgere, sa Duda på en valgvake i byen Pultusk, 60 kilometer nord for Warszawa.

Selv om resultatet viser at landet er delt omtrent på midten, åpner Dudas fornyede mandat for at den konservative politikken i Polen blir videreført. Duda var medlem av PiS fram til han ble president for fem år siden, men i tråd med polsk tradisjon om at presidenten ikke skal ha noen partitilknytning, meldte han seg ut av partiet.

Dødt løp

Trzaskowski var en langt mer liberal kandidat, som blant annet har gått ut med støtte til likekjønnet partnerskap i et land der den katolske kirken står sterkt og homofiles rettigheter står svakt. Selv om PiS uansett har flertall i nasjonalforsamlingen, var det ventet at Trzaskowski kunne stukket kjepper i hjulene for deler av den konservative politikken ved å bruke vetoretten presidenten har.

Det polske valget skulle opprinnelig vært holdt i mai, men ble utsatt i siste liten på grunn av koronakrisen. Trzaskowski kom inn i siste liten som kandidat for partiet Borgerplattformen (PO).

Mens hans forgjenger som PO-kandidat lå under 10 prosent på meningsmålingene, ble Trzaskowski raskt en reell utfordrer til Duda. Meningsmålingene før valget viste så godt som dødt løp, men til slutt var det Duda som trakk det lengste strået.