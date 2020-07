Amnesty: Helsearbeidere beskyttes ikke godt nok

Mangel på personlig beskyttelsesutstyr for helsearbeidere ble avdekket i nesten alle 63 land og regioner som organisasjonen har undersøkt i rapporten «Exposed, silenced, attacked».

Amnesty har samlet rapporter fra om lag 3.000 døde helsearbeidere i 79 land, men legger til at det reelle dødstallet trolig er mye høyere.

Rapporten peker også på at mange helsearbeidere må klare seg med lav lønn og lange arbeidsdager, og at de i noen land blir straffet for å snakke om de vanskelige arbeidsforholdene.

Organisasjonen sier rapporten viser «den alvorlige situasjonen helsearbeidere opplever i dag og hvordan land svikter i å beskytte deres menneskerettigheter».

Russland og Storbritannia er ifølge rapporten landene med de høyeste dødstallene blant helsearbeidere. Minst 545 har dødd i Russland og 540 i Storbritannia.