Ny coronarunde fører til delvis nedstengning i Catalonia

De nye retningslinjene ble kunngjort søndag kveld, bare en uke etter at all reising til og fra kommunen El Segria, med en befolkning på 210.000 mennesker, ble forbudt på grunn av nye covid-19-utbrudd.

Nå er det 138.000 innbyggere i kommunen Lleida som er pålagt å holde seg innendørs, bortsett fra turen til jobben og andre helt nødvendige gjøremål.

– Vi må bryte smittekjeden. Vi må begrense kontakten til å omfatte kun dem vi bor sammen med, sier den regionale helseansvarlige Alba Verges.

Utbruddet har dukket opp i landbruksområder, der mange sesongarbeidere bor under enkle og mangelfulle forhold. Helsemyndighetene holder også spesielt øye med et utbrudd i kommunen Hospitalet, et tett befolket område innenfor Stor-Barcelona.

I det nordøstlige Catalonia ble det søndag meldt om 800 nye smittetilfeller.

Spania ble i midten av juni forsiktig åpnet etter en tre måneder lang nedstengning. Ifølge offisielle tall har pandemien tatt livet av 28.000 mennesker.