Søreide bekymret for den humanitære situasjonen i Syria

FNs sikkerhetsråd vedtok lørdag å forlenge leveranser av nødhjelp til opprørskontrollerte området av Syria gjennom bare én grenseovergang i ett år.

Det skjedde etter at både Russland og Kina to ganger denne uken la ned veto mot resolusjoner om å forlenge FN-leveransene gjennom to grenseoverganger.

– Det er positivt at Sikkerhetsrådet har forlenget resolusjonen om grensekryssende bistand til Syria. Dette vil videreføre livsviktig nødhjelp til nærmere tre millioner mennesker. Jeg er likevel sterkt bekymret for resolusjonens begrensede mandat og at den kun tillater én grensekrysning, sier Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til NTB.

– Det er sterkt beklagelig at Sikkerhetsrådet igjen blir et en arena for politisering av humanitær bistand. Jeg er dypt bekymret for den videre humanitære utviklingen i Syria, som forverres av en økonomisk krise og coronapandemien. Fortsatt humanitær støtte er avgjørende, men vil aldri kunne bli en tilstrekkelig løsning. Kun en fremforhandlet politisk løsning på konflikten kan gi det syriske folk tilbake et håp om en bedre fremtid, sier utenriksministeren.