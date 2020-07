Iran: Feiljustert radar årsaken til flystyrt

En feil skjedde som følge av menneskelig svikt i å følge en prosedyre for å justere radaren, noe som førte til en 107 graders feiljustering i systemet, opplyser luftfartsmyndigheter i en ny uttalelse.

Iran innrømte at det iranske forsvaret ved en feil skjøt ned det ukrainske passasjerflyet med et luftvernsmissil etter først å ha benektet at det ble skutt ned.

Bakgrunn: Iran bekrefter at fly ble truffet av to missiler

Samtlige 176 passasjerer om bord, mange av dem iranere, mistet livet. Flyet var på vei fra Teheran i Iran til Kiev i Ukraina.

Myndighetene har beklaget hendelsen og skyldt på menneskelig svikt. Iranske myndigheter har tidligere sagt at soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde flyet var en krysserrakett.

Nedskytingen førte til en rekke kraftige reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt.