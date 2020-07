Bolsonaro respekterer koronareglene

Bolsonaro droppet gjerne munnbind og blåste i å holde avstand til folk når han møtte sine tilhengere i møter rundt om i Brasil, men nå bruker han munnbind og slipper ingen inn på seg der han sitter isolert i presidentpalasset i Brasilia.

Bolsonaro kunngjorde tirsdag at han hadde testet positivt for viruset, og at han hadde hatt feber og hadde følt seg sjaber.

Han har avlyst en planlagt reise til delstaten Piaui, og alle hans møter denne uka er gjort til videosamtaler. Hver dag har han et virtuelt møte med generalsekretæren i regjeringen for å signere dokumenter. De eneste som får komme nær ham, er noen få medarbeidere som har vært smittet selv.

Den nye hverdagen er en markant endring for Bolsonaro, som siden viruset kom til Brasil, har møtt og minglet med sine fans i bakerier og ved food trucks, som regel uten munnbind.

Han har kritisert tiltakene som landets guvernører og ordførere har innført for å bremse epidemien, og hevdet at slike tiltak skader Brasil økonomisk mer enn koronaviruset, som han flere ganger har kalt «en liten forkjølelse».

Brasil er det hardest rammede landet i Latin-Amerika, og ligger kun bak USA i antall smittede og døde av koronaviruset. Nesten 1,8 millioner brasilianere er smittet, og nesten 70.000 har dødd.