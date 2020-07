Australia tilbyr hongkongkinesere opphold

Statsminister Scott Morrison sier han frykter at den nye sikkerhetsloven som Kina innførte i Hongkong, betyr at demokratiforkjempere risikerer politisk forfølgelse.

Rundt 10.000 hongkongkinesere befinner seg for tiden i Australia. Morrison kunngjorde i forrige uke at deres visum skal forlenges fra to til fem år.

For å få permanent opphold må alle søkere bestå flere tester, og det gjelder også for hongkongkinesere.

– Så det er ikke automatisk. Men det er uansett en lettere vei til permanent opphold, og har man fått det, er det også en vei til statsborgerskap, sier Morrison.