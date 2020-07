Hjemvendte australiere får regning for karantene

Fra midnatt 18. juli blir de avkrevd 3.000 australske dollar (rundt 20.000 kroner) for den 14 dager lange isolasjonen på et hotell i Sydney, sier delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

De betaler 1.000 dollar ekstra for partneren, mens en familie på fire får en regning på 5.000 dollar.

Hittil har delstatsmyndighetene i New South Wales tatt på seg utgiftene for å innlosjere hjemvendte australiere på hotell, men etter at 33.000 reisende hadde vært gjennom hotellkarantenesystemet, var regningen kommet opp i 50 millioner dollar, og staten sa stopp.

– Australske borgere har hatt nok tid på seg til å komme hjem, og vi tenker at det nå er greit at de dekker noe av kostnadene selv, sier Berejiklian.

Siden koronapandemien startet for alvor, slipper Australia kun inn i landet australske statsborgere og folk med permanent opphold, og nå blir antallet mennesker som slipper inn, halvert til 4.000 i uka.

Det er Sydney som har måttet ta imot de fleste av de internasjonale ankomstene siden landets andre store internasjonale flyplass i Melbourne er stengt på grunn av oppblussingen av koronaviruset der.

Australia har registrert 1.484 tilfeller av koronasmitte og 107 dødsfall. Over halvparten av tilfellene er sporet til folk som er kommet fra utlandet. For å hindre ny smitte må alle som kommer til landet, i isolasjon i 14 dager før de får reise hjem.