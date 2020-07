Stadig flere smittes av koronaviruset i USA

I tre av de siste fire dagene er det satt ny rekord i antall smittede i USA, der en rekke guvernører gjenåpnet sine delstater for tidlig.

Florida, som er en av statene der viruset sprer seg mest, meldte om over 10.000 nye tilfeller lørdag og 93 nye dødsfall. Også Texas meldte om over 10.000 nye tilfeller, og Georgia registrerte ny rekord med over 4.000 nysmittede.

Samtidig meldes det at dødstallene nå også har begynt å stige igjen, noen uker etter at antall smittede tok av som følge av gjenåpningen.

Antall dødsfall per dag har gradvis sunket i flere måneder og holdt seg relativt lavt selv i stater som Texas og Florida, der det de siste ukene har vært en eksplosiv økning i antall smittede og sykehusinnleggelser.

Helseekspertene var veldig klare på at dette ikke ville vare. Folk begynner å dø først flere uker etter at de er smittet, og ekspertene forutså at økte antall smittede uvegerlig ville føre til økt antall døde.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet har det gjennomsnittlige ukentlige antall døde i USA økt fra 578 for to uker siden til 664 10. juli, fortsatt lavere enn under begynnelsen av epidemien i april.

I 27 delstater er det meldt om økning. California har flest med 91 per dag, og Texas ligger like bak med 66. Men også i Florida, Arizona, Illinois, New Jersey og South Carolina har det vært en klar økning.

Rundt 136.000 mennesker har dødd av koronaviruset siden pandemien startet i begynnelsen av året, mens over 3,2 millioner mennesker er smittet.