Kraftige reaksjoner på Trumps omgjøring av dommen mot Roger Stone

Korrupsjon uten historisk parallell, kalte Romney omgjøringen av fengselsdommen til Trumps nære venn og fortrolige Stone.

– Han omgjør dommen til en mann som er dømt for å lyve for å beskytte nettopp presidenten, sa Romney, som var den eneste republikaneren som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken i vinter.

Nesten alle andre republikanere sa minst mulig, men noen få, blant dem senator Lindsey Graham, forsvarte Trump.

Demokratene reagerte derimot med vrede på vedtaket.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, kalte handlingen svimlende korrupsjon og gjorde det klart at det er behov for lovgivning som kan hindre presidenter i å benåde eller omgjøre dommene til noen som beskytter dem mot rettsforfølgelse.

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, kalte vedtaket en krenkelse av rettsstaten og juridiske prinsipper.

Og mannen som trolig blir Trumps motstander ved valget til høsten, Joe Biden, tvitret at Trump omgir seg med folk som gir blaffen i loven, og at vi ikke må bli overrasket over at han selv tror han står over loven.

Roger Stone, som er mangeårig venn av Trump, ble dømt til re år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen og påvirket vitner i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Russlands innblanding i valget i 2016.