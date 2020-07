Trump med munnbind for første gang

Trump hadde på seg et svart munnbind da han lørdag spaserte gjennom korridorene på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington for å hilse på sårede veteraner.

Trump har vært sent ute med forstå behovet for munnbind som amerikanske helsemyndigheter sterkt anbefaler alle å bruke for å beskytte seg selv og andre mot koronasmitte der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre.

Han har tvert imot nektet å bruke munnbind på pressekonferanser, politiske møter og andre begivenheter siden koronaviruset kom til USA. Folk som står ham nær, sier at han fryktet at et munnbind ville få ham til å se svak ut.

Til tross for at han ikke har brukt munnbind selv, har han sagt at det ville være viktig for folk innendørs der de står tett sammen. Men han har også anklaget journalistene for å bruke munnbind bare for å være politisk korrekte, og han har gjort narr av sin rival Joe Biden, som han antyder ser svak ut med munnbind.

Over 3,2 millioner mennesker er smittet av koronaviruset i USA. og minst 134.000 har dødd i pandemien som myndighetene nå ikke har kontroll over.