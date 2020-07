Sikkerhetsrådet vedtar nødhjelp til Syria

Vedtaket er en seier for Russland, som flere ganger de siste dagene har lagt ned veto mot resolusjoner om å forlenge FN-leveransene gjennom to grenseoverganger.

Russland argumenterer med at nødhjelp kan kanaliseres via det syriske regimet og at det ikke lenger er nødvendig med to åpne grenseoverganger inn i opprørskontrollerte områder.

Humanitære organisasjoner og nesten alle de øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet mente at de to eksisterende åpne grenseovergangene er nødvendige for å få nødhjelp fram til 2,8 millioner mennesker i det nordvestlige Syria som har stort behov for hjelp.

Vedtaket setter punktum for en uke der de vestlige landene forsøkte å få vedtatt en resolusjon om å forlenge FNs leveranser av nødhjelp gjennom to grenseoverganger fra Tyrkia, den ene mot Idlib og den andre mot Aleppo.

Det første forsøket som Tyskland og Belgia satte fram, led nederlag da Russland og Kina la ned veto, mens alle de øvrige 13 landene stemte for en forlengelse.

Et russisk forslag ble deretter nedstemt mot fire stemmer, og til slutt måtte Tyskland og Belgia gi etter for de fleste av de russiske kravene for iallfall å holde en grenseovergang åpen. Tolv land stemte for, mens Russland, Kina og Den dominikanske republikk avsto.

Russland noterte seg også i januar for en seier på vegne av sin allierte, det syriske regimet i Damaskus. Ved å bruke veto som trussel lyktes Russland i å redusere antall grenseoverganger som er åpne for FN fra fire til to.