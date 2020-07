Sterk støtte til Skottlands Nicola Sturgeon

Meningsmålingene viser at støtten ikke bare har økt kraftig for henne, men også for det skotske Nasjonalistpartiet SNPs viktigste målsetting, nemlig uavhengighet.

SNP er etter ekspertenes mening i en enda sterkere stilling før valget til den skotske nasjonalforsamlingen neste år enn de var ved valget i fjor.

– I usikre tider ser folk etter en leder som får dem til å føle seg trygge. Nicola Sturgeon har vært ekstremt god til å formidle empati i sine daglige brifinger, sier Iain Black i Den skotske uavhengighetskonvensjonen.

Kontrast til England

Rundt 2.500 mennesker har dødd i Skottland under koronapandemien, der Sturgeons respons står i sterk kontrast til Storbritannias statsminister Boris Johnsons.

Johnson er blitt kraftig kritisert for sin håndtering av viruset, og Storbritannia har nå med 45.000 det høyeste dødstallet i Europa. Bakgrunnstall tyder på at det kan være enda en god del høyere.

Selv med usikkerhet rundt testing og sporing begynte Johnson å gjenåpne økonomien i England. Men Sturgeon har nektet å følge på fordi smittetallet i hennes øyne fortsatt var for høyt.

Hennes motvilje mot å følge London-regjeringens respons har skaffet henne støtte ikke bare i sin egen befolkning, men også i Wales og Nord-Irland.

Økt oppslutning

Nå viser meningsmålingene at hun har en oppslutning på 60 prosent blant skottene, og at SNP kan få 74 av de 129 mandatene i den skotske nasjonalforsamlingen ved neste valg, opp fra 61.

Det vil gi partiet økt mulighet til å gå for en ny folkeavstemning om uavhengighet, og meningsmålingene viser også at støtten til å rive seg løs fra Storbritannia også har økt til 54 prosent – opp fra 45 prosent ved folkeavstemningen i 2014.

– Ikke overraskende for mange nasjonalister har de siste tre månedene vist at Skottland kan styre seg selv bedre som et uavhengig, lite land, sier John Curtice ved University of Strathclyde i Glasgow.

Stemte mot brexit

Sentralt i Sturgeons argumentasjon for en ny folkeavstemning er at et flertall av skottene stemte mot brexit i 2016. Hun sier at utmeldingen av EU ikke reflekterer folkeviljen i Skottland.

Men Johnson har nektet plent å åpne for en ny folkeavstemning, og alles øyne er nå rettet mot hva slags handelsavtale Storbritannia får med Brussel.

En dårlig avtale, eller en brexit uten en avtale, kan gjøre stor skade på skotsk økonomi og føre til enda høyere støtte for uavhengighet.