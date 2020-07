WHO: Koronapandemien kan bremses med harde tiltak

Antall smittede i verden er fordoblet de siste seks ukene. Blant de siste som har innført strenge tiltak, er Usbekistan, som stengte ned igjen, og Hongkong, som stenger skolene fra mandag etter kraftig vekst i lokal smitte.

WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus oppfordret fredag verdens land til å gå aggressivt til verks og viste til Spania, Italia, Sør-Korea og Indias største slum som eksempler på at det er mulig å stanse smitten, uansett hvor ille utbruddet er.

Tedros' appell kom mens USAs president Donald Trump ble tvunget til å avlyse et valgkampmøte i New Hampshire, med en tropisk storm som påskudd.

Trosser faren

Trass i advarsler fra helseeksperter har Trump gjort det klart at han ønsker å arrangere massemøter, selv om det åpner for at viruset kan finne mange ofre i et trangt og stappfullt miljø.

USA er i rene tall det hardest rammede landet i verden, med 3,18 millioner smittede totalt, takket være at Trump har vært lite villig til å innføre drastiske tiltak, og fordi republikanske guvernører har åpnet opp sine nedstengte delstater altfor tidlig.

USA registrerte nesten 64.000 nye smittede fredag, mens dødstallet er kommet opp i nesten 134.000, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Både når det gjelder smittede og dødstall er det omtrent en firedel av det totale antall i verden. 556.140 mennesker er døde av viruset hittil, og det er registrert til sammen 12,3 millioner smittede.

Men i Florida fredag beskyldte Trump igjen Kina for å være ansvarlig for pandemien.

– Vårt forhold til Kina er sterkt skadet. De kunne ha stanset pesten. De gjorde det ikke, sa han til pressen.

Ny nedstengning

I Usbekistan måtte innbyggerne fredag se i øynene at de går mot en ny nedstengning på grunn av en oppblussing av smitten. Landet ble først nedstengt i mars, men er siden gradvis gjenåpnet.

En politimann i utkanten av Tasjkent passet på at bare biler der føreren hadde gyldig grunn til å kjøre inn i byen, fikk passere. Restauranter, treningssentre, svømmebasseng og markeder for alt annet enn mat er stengt minst til 1. august.

I Australia er 5 millioner mennesker i landets nest største by Melbourne lukket inne som følge av et nytt utbrudd i et land der det virket som myndighetene hadde fått kontroll.

Tilbakeskritt

En ny nedstengning i Hongkong er et lite velkomment tilbakeskritt etter at restauranter og barer nylig var tilbake til det normale.

Byens myndigheter hadde greid å slå ned viruset, men nye utbrudd er begynt å dukke opp, inkludert på et eldrehjem og i et boligområde.

– Overalt blir vi testet til de ytterste grensene, fra land der det er rask og voksende smitte, til steder der de har løsnet på tiltakene og nå opplever en ny oppblussing, sa Tedros.

– Kun aggressiv handling kombinert med nasjonal samling og global solidaritet kan presse denne pandemien ned, sa han videre.

Åpnet for tidlig

I Israel innrømmet statsminister Benjamin Netanyahu at en beslutning om å gjenåpne økonomien, inkludert barer og tilstelninger, kan ha blitt tatt for tidlig. Fredag registrerte landet det høyeste antall smittede på en dag hittil, med nesten 1.500.

Også i USA har guvernører i en rekke stater måttet innføre nye restriksjoner og nedstengninger etter at de gjenåpnet økonomien på et tidspunkt da de ennå ikke hadde kontroll.

Texas er en av statene som fredag registrerte en ny rekord med smittede, med over 10.000.

– Dette blir bare verre. Det verste ligger foran oss mens vi arbeider oss gjennom den massive økningen av folk som har testet positivt, sa guvernør Greg Abbott, som i mai var en av de ivrigste til å få økonomien i gang igjen.

Etter det nye utbruddet i Melbourne besluttet Australia å halvere antall australske borgere og folk med permanent opphold som får lov å komme. Kun 4.000 skal slippes inn per dag. Alle andre er uansett utelukket.