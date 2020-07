Nye rekorder på New York-børsene

Nasdaq-indeksen endte opp 0,7 prosent og satte dermed sin sjette rekord på sju dager. Også Dow Jones steg kraftig med 1,4 prosent, mens S&P var opp 1,1 prosent.

Markedet reagerte positivt på at lederen for det tyske biotech-firmaet BioNTech sa at en vaksine mot koronaviruset kan være klar for testing innen slutten av året. En positiv kunngjøring fra Gilead Sciences om medisinen Remdesivir bidro også til å løfte stemningen.

Investorene så dermed bort fra at koronapandemien synes nærmest ute av kontroll i USA med gjennomsnittlig 50.000 nye tilfeller hver dag, med det resultat at stadig flere delstater gjeninnfører tiltak som bremser økonomisk virksomhet.

Med utsikt til en mulig vaksine i overskuelig framtid steg aksjene til flyselskaper og hotellkjeder, samt oljebransjen, som alle ble hardt rammet av koronapandemien. En annen vinner var Carnival, eier av cruiserederiet Aida, som kunngjorde at cruisene starter igjen i august.