Unntakstilstanden i Italia kan bli forlenget

De spesielle unntaksprosedyrene er ofte brukt i Italia når landet rammes av flom og jordskjelv. I praksis betyr unntaksreglene at mye formelt byråkrati blir satt til side og at regionale myndigheter får utvidede fullmakter.

Conte innførte unntakstilstand første gang i slutten av januar, da det ble bekreftet at to personer i Roma var smittet med covid-19. På det tidspunktet hadde Italia ennå ikke opplevd sitt første dødsfall.

– Unntaksreglene hjelper oss med å holde kontroll på viruset. Vi har ikke bestemt oss ennå, men mye tyder på at det går i den retning, sa Conte under et besøk i Venezia fredag.