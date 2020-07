Kims søster: Ikke behov for nytt toppmøte mellom USA og Nord-Korea

Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump denne uken sa at han gjerne møter Kim Jong-un igjen «dersom jeg mener det er nyttig». Trump har møtt Kim to ganger, og det var spekulasjoner om hvorvidt han ville prøve å få i stand et nytt møte før det amerikanske valget i november.

Det ser det altså ikke ut til at nordkoreanerne er særlig interessert i.

– Det er ikke noe behov for å sette oss ned med USA akkurat nå. Det er altfor tydelig at et eventuelt toppmøte bare vil brukt til kjedelig skryt med utspring i noens stolthet, sier Kim Yo-jong ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA i Nord-Korea. Hun regnes som en av brorens nærmeste rådgivere.

Hun legger til at avvikling av landets atomprogram «ikke er mulig nå» og bare kan skje parallelt med at motparten innfører omfattende tiltak som ikke kan gjøres om på. Hun understreker at hun ikke snakker om oppheving av sanksjoner.

Kim Yo-jong sa ikke noe nærmere om hva slags tiltak hun faktisk siktet til, men USA har 28.5000 soldater i Sør-Korea og ytterligere militær kapasitet i Japan og flere steder i Stillehavsregionen. Nord-Korea har sagt at landet trenger atomvåpen som avskrekking for å hindre en mulig amerikansk invasjon.

