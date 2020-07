USAs generalstabssjef åpen for å endre navn på baser

I en høring i Kongressen torsdag sa general Mark Milley at symboler fra Konføderasjonen virker splittende og kan oppfattes som en fornærmelse mot afroamerikanere i uniform.

– Den amerikanske borgerkrigen var en opprørshandling, et forræderi den gangen, mot Unionen, mot stjernebanneret, mot USAs grunnlov. Konføderasjonens offiserer snudde ryggen til sine kamerater og eden de hadde avlagt, sa Milley.

Ti store baser er oppkalt etter sørstatsgeneraler, og kravene om å endre navnene på disse basene har vokst i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester mot rasisme og politivold etter det brutale dødsfallet til George Floyd i politiets varetekt.

Best integrert

Milley, som er USAs øverste general, viste til at hæren er en av institusjonene i USA der minoriteter er best representert. Rundt 20 prosent av soldatene er svarte, til og med så mye som 30 prosent i enkelte avdelinger.

– Når disse unge soldatene går inn på baser som Fort Hood eller Fort Bragg, blir de minnet på at generalen basen er oppkalt etter, kjempet for slaveriet som kan ha holdt deres forfedre som slaver, sa Milley.

Fort Bragg i North Carolina er oppkalt etter general Brixton Bragg, som er mest kjent for å ha tapt slaget ved Chattanooga i 1863, mens Fort Hood i Texas har sitt navn fra general John Bell Hood, som tapte en rekke slag og var kjent for å legge skylden på soldatene.

Sørstatsflagg og statuer

Milley framholdt at man også bør vurdere grundig den negative symbolverdien av sørstatsflagg, statuer og andre minner fra Sørstatene og slaveriet.

Han la til at noen ser på dette som nasjonens arv, mens andre ser på det som hat.

Milley sa at han har anbefalt å opprette en kommisjon for å vurdere navneendringer, men president Donald Trump gjorde det klart at han ville legge ned veto om et slikt forslag skulle lande på hans skrivebord.

Trump sier at militærbasene med sine navn er en del av USAs ærerike historie og at hans administrasjon aldri vil vurdere å gi dem nye navn.