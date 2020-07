65.000 nye koronasmittede i USA

Den forrige rekorden var tirsdag, da 60.200 nye smittede ble registrert, ifølge Johns Hopkins-universitetet i Baltimore.

USA er det hardest rammede landet i verden i rene tall, med totalt 3,1 millioner smittede og 133.196 døde.

Worldometer opererer med noe andre tall. De melder at det totale antall smittede i USA er 3.219.999, og antall dødsfall 135.822.

Grovt regnet er rundt en firedel av alle smittede og døde av koronaviruset i verden i USA.

Kraftig bølge

USA har opplevd en kraftig bølge av nye smittetilfeller de siste ukene, særlig i Sørstatene og i sørvest, etter at republikanske guvernører gjenåpnet sine delstater for tidlig.

Foreløpig har antall døde ikke økt like mye som antall smittede, men ekspertene frykter at dødstallet snart følger samme oppadgående bane.

En stor del av de smittede i sør og vest er unge som strømmet til barer, nattklubber og strender da statene gjenåpnet.

Unge blir ikke like syke som eldre, men noen blir alvorlig syke, og mange kommer til å smitte familie i risikogruppene.

Fauci og Trump uenige

– Vi er i en svært vanskelig, utfordrende situasjon nå, sier USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

– Jeg vil tro at vi må få delstatene til å ta pause i gjenåpningen, uten å gå tilbake til en full nedstengning, sa han.

Men president Donald Trump, som åpent har sagt seg uenig med Fauci, nedtonet igjen økningen i smittetilfeller.

– For hundrede gang: Grunnen til at vi har så mange tilfeller sammenlignet med andre land som ikke har gjort det på langt nær så bra som oss, er at testingen er mye større og bedre, tvitret Trump torsdag.

– Vi har testet 40 millioner mennesker. Hadde vi testet 20 millioner i stedet, hadde vi hatt halvparten, fortsatte han.

Alvoret siger inn

Alvoret har imidlertid sunket inn blant hans partifeller som styrer stater som Arizona, Florida og Texas, der situasjonen på det nærmeste er ute av kontroll, med tusener av nye tilfeller hver dag og sprengte sykehus.

I Mississippi har minst 26 medlemmer av delstatsforsamlingen, inkludert viseguvernøren og forsamlingens president, testet positivt, og staten er nå en av dem som har sterkest vekst i nye smittetilfeller.

De fem største sykehusene har ingen ledige senger på intensivavdelingen, og statens republikanske guvernør Tate Reeves sa torsdag at fra neste uke må alle i de 13 hardest rammede fylkene bruke munnbind utendørs, og alle bedriftseiere må teste sine ansatte.

Verste uke hittil

I Texas, der 105 nye dødsfall torsdag har gjort uka til den verste hittil, ga guvernør Greg Abbott sykehusene ordre om å utsette flest mulig operasjoner for å gi intensivavdelingene flere senger. 9.600 mennesker er nå innlagt med koronasmitte, dobbelt så mange som for to uker siden.

Florida noterte seg for 120 nye dødsfall torsdag, ny rekord på en dag. 409 nye pasienter ble innlagt på sykehus, og på flere av statens største sykehus er intensivavdelingene nesten sprengt.

Arizonas guvernør Doug Ducey vil ikke stenge restaurantene helt, men pålegger dem å operere på halv kapasitet. Han vil også øke testingen av folk i fattigere områder av Phoenix etter at folk klagde over å måtte vente i kø i timevis.

I New Mexico har den demokratiske guvernøren Michelle Lujan Grisham besluttet å stanse innendørs restaurantservice, stenge nasjonalparkene og avlyse kontaktsport på skolene som svar på en eksplosiv økning av smittetilfeller. Alle som kommer utenfra, ventes å gå i karantene i 14 dager.