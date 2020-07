Rekordmange høyreekstremister i Tyskland

I den årlige rapporten om tysk ekstremisme regner innenlandsetterretningen BfV med at det i fjor var 32.800 høyreekstremister i 2019. Det er 8.000 flere enn året før.

For første gang er 7.000 medlemmer av ungdomsorganisasjonen og en radikal fløy i Tysklands største høyreradikale parti, Alternativ for Tyskland, inkludert på listen. Begge er under overvåking av BfV.

Tyske myndigheter har trappet opp tiltakene mot høyreradikal ekstremisme etter drapet på en ledende regional CDU-politiker, et angrep på en synagoge i Halle og drapet på ni mennesker i Hanau i fjor.

Da han la fram rapporten torsdag, sa innenriksminister Horst Seehofer at høyreekstremisme er den største politiske sikkerhetstrusselen i landet.

Myndighetene i Bayern har nylig meldt at de har gjennomsøkt eiendommene til tolv tyske statsborgere i tre delstater og Østerrike som er mistenkt for å smugle våpen inn i landet. De er tilknyttet Reich-bevegelsen, som ikke anser den tyske stat for legitim.

Antall venstreekstremister på BfVs lister økte med 1.500 til 33.500, men minst en tredel av dem anses for å være ikkevoldelige.

28.020 mennesker klassifiseres som islamistiske ekstremister, en økning på rundt 2.500 fra året før.