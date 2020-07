Donohoe ble valgt da finansministrene fra de 19 landene i eurosonen møttes digitalt torsdag.

Den nye lederen får en formidabel oppgave med å føre eurosonen gjennom den dypeste resesjonen som Europa har stått overfor på nesten et århundre.

Han tar over etter portugisiske Mario Centeno og skal sitte i stillingen i to og et halvt år, til slutten av 2022.