Hellas vurderer gjeninnføring av koronarestriksjoner

En talsmann for regjeringen sier at myndighetene er fast bestemt på å «beskytte det ansvarlige flertallet fra de uforsiktige få», og at de derfor trolig kommer til å kunngjøre nye restriksjoner førstkommende mandag.

Hellas var raskt ute med å innføre strenge tiltak og kan vise til lave tall på virussmittede og døde.

Men tallet på nye smittetilfeller har steget etter at flere restriksjoner ble hevet og landet åpnet for utenlandske turister igjen.

Hellas har registrert totalt 3.672 smittetilfeller og 193 dødsfall, ifølge offisielle tall torsdag.