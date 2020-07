Ordføreren i Seoul funnet død

Det var ordførerens datter som meldte ham savnet tidligere på dagen. Etter en sju timer lang leteaksjon ble han funnet død torsdag kveld lokal tid.

Park var medlem av president Moon Jae-ins liberale parti og har vært omtalt som en mulig presidentkandidat for partiet i 2022.

Nyhetsbyrået Yonhap skriver at datteren har fortalt politiet at Park hadde lagt igjen en beskjed som hørtes ut som et testamente.

Kontoret hans har oppgitt at Park ikke kom til jobb torsdag, og han skal ha kansellert alle sine kommende avtaler.

Park har vært ordfører i storbyen Seoul, som har en befolkning på nesten ti millioner, siden 2011.

Han har bakgrunn som aktivist og menneskerettighetsadvokat og er den første som har blitt valgt til en tredje periode som Seoul-ordfører. Park har fortsatt aktivismen sin etter at han ble ordfører. Gjentatte ganger har han langet ut mot landets økende økonomiske forskjeller og korrupte bånd mellom privat sektor og politikere.